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Песочное печенье «Банан» с творожной начинкой

Выпечка060
Песочное печенье банан

В таких желтеньких, с потемневшим от спелости кончиком, бананах даже сложно сразу распознать песочное печенье, располневшее от щедро уложенной творожной начинки.

Приготовление печенья «Банан» занимает час времени. И готовить его легко также, как не менее вкусное песочное печенье на желтках, при желании можете ознакомится с рецептом.

Приготовление песочного печенья “Банан” с творожной начинкой

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для песочного теста:

  • а) куркума (или шафран) — 0,5 ч. ложки,
  • б) разрыхлитель — 1 ч. ложка,
  • в) соль — щепотка,
  • г) ванилин — 15 г,
  • д) мука — 230г,
  • е) сливочное масло — 100 г,
  • ж) сметана — 100 г.

Для начинки:

  • а) сахар — 100г,
  • б) творог — 250 г,
  • в) мука — 2ст. ложки,
  • г) ванильный сахар — 12 г.
Разминаем сметану и масло

1. Сметану и мягкое масло размять вилкой.

Смешиваем ингредиенты

2. Здесь же растереть остальные ингредиенты, кроме муки, которую добавлять постепенно, каждый раз хорошо промешивая смесь.

Убираем тесто в холодильник

3. Образовавшийся комок теста завернуть в пакет и на полчаса оставить в холодильнике.

Перемешиваем ингредиенты

4. Все ингредиенты начинки просто перемешать вилкой, не добиваясь сильной однородности состава и не перебивая его блендером. Творожные комочки будут лучше вести себя при выпекании и не расплывутся по нижней части печенья, а равномерно распределятся по всей его высоте.

Делим тесто на 8 частей

5. Охлажденное тесто разделить на 8 частей. Не обязательно делать их одинаковые, ведь на самом деле не все бананы идеальны.

Скатываем шарики из теста

6. Скатать шарики. Взять в работу один из них, остальные отправить опять в холодильник.

Раскатываем овал из теста

7. Раскатать довольно тонкий овал, 2 ч. ложки начинки выложить полоской.

Формируем печенье банан

8. Защипнуть края, немного примять руками колбаску, закручивая ее в виде банана и вытягивая хвостик.

Выкладываем печенье на противень

9. Застеленный противень лишь слегка припылить мукой. «Бананчики» равномерно разложить. При 180 градусах они проведут в духовке минут 20.

Готовое печенье окунуть кончиком в какао, подчеркнув спелость бананов. Всю гроздь покрыть сахарной пудрой.

Песочное печенье "Банан" с творожной начинкой

Рассыпчатая нежнейшая оболочка из песочного теста надежно удерживает сладкую творожную начинку. А готовый «банан» удобно расположился на блюдце и ожидает своей оценки.

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