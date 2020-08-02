4. Все ингредиенты начинки просто перемешать вилкой, не добиваясь сильной однородности состава и не перебивая его блендером. Творожные комочки будут лучше вести себя при выпекании и не расплывутся по нижней части печенья, а равномерно распределятся по всей его высоте.