В таких желтеньких, с потемневшим от спелости кончиком, бананах даже сложно сразу распознать песочное печенье, располневшее от щедро уложенной творожной начинки.
Приготовление печенья «Банан» занимает час времени. И готовить его легко также, как не менее вкусное песочное печенье на желтках, при желании можете ознакомится с рецептом.
Приготовление песочного печенья “Банан” с творожной начинкой
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для песочного теста:
- а) куркума (или шафран) — 0,5 ч. ложки,
- б) разрыхлитель — 1 ч. ложка,
- в) соль — щепотка,
- г) ванилин — 15 г,
- д) мука — 230г,
- е) сливочное масло — 100 г,
- ж) сметана — 100 г.
Для начинки:
- а) сахар — 100г,
- б) творог — 250 г,
- в) мука — 2ст. ложки,
- г) ванильный сахар — 12 г.
1. Сметану и мягкое масло размять вилкой.
2. Здесь же растереть остальные ингредиенты, кроме муки, которую добавлять постепенно, каждый раз хорошо промешивая смесь.
3. Образовавшийся комок теста завернуть в пакет и на полчаса оставить в холодильнике.
4. Все ингредиенты начинки просто перемешать вилкой, не добиваясь сильной однородности состава и не перебивая его блендером. Творожные комочки будут лучше вести себя при выпекании и не расплывутся по нижней части печенья, а равномерно распределятся по всей его высоте.
5. Охлажденное тесто разделить на 8 частей. Не обязательно делать их одинаковые, ведь на самом деле не все бананы идеальны.
6. Скатать шарики. Взять в работу один из них, остальные отправить опять в холодильник.
7. Раскатать довольно тонкий овал, 2 ч. ложки начинки выложить полоской.
8. Защипнуть края, немного примять руками колбаску, закручивая ее в виде банана и вытягивая хвостик.
9. Застеленный противень лишь слегка припылить мукой. «Бананчики» равномерно разложить. При 180 градусах они проведут в духовке минут 20.
Готовое печенье окунуть кончиком в какао, подчеркнув спелость бананов. Всю гроздь покрыть сахарной пудрой.
Рассыпчатая нежнейшая оболочка из песочного теста надежно удерживает сладкую творожную начинку. А готовый «банан» удобно расположился на блюдце и ожидает своей оценки.